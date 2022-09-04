شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يضع برنامجاً لتأهيل أحمد أيمن من شد العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي ، برئاسة الدكتور مجدي باز، على وضع برنامج خاص للاعب الشاب أحمد أيمن المدافع الأيمن للفريق من أجل تنفيذه خلال الفترة الحالية بعد إصابته الأخيرة فى لقاء طلائع الجيش.

وتعرض اللاعب الشاب لشد فى العضلة الضامة خلال لقاء الطلائع الذى أقيم مساء الثلاثاء الماضي فى ختام مسابقة الدوري العام.

وكان الجهاز الفني للدراويش، قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 11 يومًا بعد انتهاء منافسات المسابقة المحلية لإلتقاط الأنفاس قبل بدء فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

وأعلن النادى الإسماعيلى إجمالى حجم التبرعات التى وصلت النادى والتى بلغت نصف مليون و51 ألفا و600 جنيه، بعدما فتح مجلس إدارة النادى الاسماعيلى باب التبرعات أمام الجماهير والشخصيات العامة لتدبير 10 ملايين جنيه قيمة غرامة التونسى لسعد الجزيرى لاعب الفريق السابق، لتسديد الغرامة فى أقرب وقت وإنهاء أزمة إيقاف القيد.