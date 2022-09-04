شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ مواجهات مصر وبلجيكا قبل ودية نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت جماهير الكرة المصرية إقامة مباراة ودية بين مصر وبلجيكا بترحاب كبير نظرا لقوة المنافس، بعدما أعلن الاتحاد البلجيكى لكرة القدم عن مواجهة المنتخب المصرى وديا يوم 18 نوفمبر المقبل ضمن استعدادات المنتخبات لمنافسات كأس العالم 2022 التى تقام فى قطر.

وأوقعت قرعة كأس العالم 2022 منتخب بلجيكا فى المجموعة السادسة مع كل من المغرب وكندا وكرواتيا، ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد البلجيكى على موقع تويتر أن المباراة ستجمع المنتخب المصرى مع منتخب بلجيكا فى الكويت فى تمام الرابعة عصرا.

والتقى المنتخب المصري مع المنتخب البلجيكي فى 4 مناسبات سابقة، كان التفوق فيها لصالح الفراعنة 3 مرات، ولصالح بلجيكا مرة وحيدة.

المواجهة الأولى كانت في شهر أغسطس عام 1920 في بلجيكا وفازت مصر حينها 4-2، والمواجهة الثانية كانت في 30 مارس عام 1999 في إطار استعدادات مصر للمشاركة في بطولة كأس العالم للقارات التي أُقيمت في المكسيك آنذاك، وفازت مصر بهدف نظيف.

واللقاء الثالث جمع المنتخبين كان في 9 فبراير عام 2005 وفازت مصر حينها برباعية نظيفة في ملعب المقاولون العرب؛ استعدادا لاستئناف التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2006، فيما كان اللقاء الرابع في 2018 وفاز المنتخب اللبجيكي بثلاثية دون رد استعدادا لكأس العالم روسيا.