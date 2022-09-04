شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لـ ميكالي بالإسكندرية اليوم ومران مفتوح للمنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي ميكالي، المدير الفني، مؤتمرا صحفيا في الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، باستاد الإسكندرية للحديث عن معسكر المنتخب، الذي انطلق الجمعة، في إطار الاستعداد لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024". وقرر المدير الفني للمنتخب الأولمبي، فتح التدريب لمختلف وسائل الإعلام اليوم الأحد لمدة 15 دقيقة تكون في بداية المران المقرر له السادسة مساء بملعب الفندق المقيم به المنتخب في معسكره الحالي بالإسكندرية ضمن الاستعداد لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي: "حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجبري، يوسف نادر، على نادر، وخط الدفاع عبد الله عادل، ياسين سيد مرعي، أسامة الجزار، إسلام المزين، محمد سمير، خالد عوض، كريم محمد، عبد الرحمن رشدان، هشام شعبان حافظ، إياد العسقلاني، محمد أشرف بكري، وخط الوسط أحمد نادر حواش، وليد فرج، مصطفي ميسي، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، محمد شحاته، عبد الغني محمد، على زعزع، مودي ناصر، عمر فايد، وفي الهجوم أحمد سيد غريب، اسامة فيصل، أحمد عبدالرحيم إيشو، عبد الرحمن عاطف أجويرو".

وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والتي أجراها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن مواجهة مرتقبة لمنتخب مصر الأولمبي مع الفائز من بوتسوانا وإيسواتيني في الدور الثاني، على أن يلتقي في حال تخطيه هذا الدور، مع الفائز من زامبيا وسيراليون في مارس 2023، ضمن منافسات الدور الأخير والمؤهل لنهائيات البطولة الإفريقية، التي تقام في المغرب خلال يونيو المقبل.