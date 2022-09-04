شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا.. جدول مباريات الجولة الأولى والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - من المقرر أن تفتتح منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في نسخته الجديدة 2022/2023، مساء الثلاثاء القادم الموافق 6 من شهر سبتمر

ونقدم لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في الكسور التالية جدول مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا وتحديدًا بدور المجموعات، وذلك يأتي كالتالي..

بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2022/2023

جدول مباريات الثلاثاء 6 سبتمبر

(المجموعة الخامسة)

دينامو زغرب × تشيلسي «الملعب: ماكسيمير »

- السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

- الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

- التاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

ريد بول سالزبورج × اي سي ميلان «الملعب: ريد بول آرينا سالزبورج»

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

(المجموعة السادسة)

سلتيك × ريال مدريد «الملعب: سلتيك بارك »

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

لايبزيج × شاختار «الملعب: ريد بول آرسنال لايبزيج »

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

(المجموعة السابعة)

بوروسيا دورتموند × كوبنهاجن «الملعب: سيجنال إيدونا بارك »

- السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

- الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

- التاسعة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

إشبيلية × مانشستر سيتي «الملعب: رامون سانشيز بثخوان »

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

(المجموعة الثامنة)

باريس سان جيرمان × يوفنتوس «الملعب: حديقة الأمراء »

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

بنفيكا × مكابي «الملعب: النور »

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

جدول مباريات الأربعاء 7 سبتمبر

(المجموعة الأولى)

آياكس أمستردام × رينجرز «الملعب: يوهان كرويف آرينا »

- السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

- السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

- الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

نابولي × ليفربول «الملعب: دييجو أرماندو مارادونا »

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

(المجموعة الثانية)

أتلتيكو مدريد × بورتو «الملعب: واندا»

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

كلوب بروج × باير ليفركوزن «الملعب: يان بريدل »

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

(المجموعة الثالثة)

برشلونة × فيكتوريا بلزن «الملعب: كامب نو »

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

إنتر ميلان × بايرن ميونخ «الملعب: جوسيبي مياتسا »

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

( المجموعة الرابعة)

آينتراخت فرانكفورت × سبورتينج لشبونة «الملعب: دويتشه بنك بارك »

- السادسة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

- السابعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

- الثامنة إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

توتنهام هوتسبير × أولمبيك مارسيليا «الملعب: توتنهام هوتسبير »

- التاسعة بتوقيت القاهرة.

- العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

- الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا 2022/2023

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية " الحاصلة على حقوق بث مجريات البطولة بشكل حصري في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء) جميع مباريات دوري الأبطال في نسخته الجارية.

بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا 2021/2022

تمكنت كتيبة ريال مدريد الإسباني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي من حصد النسخة الماضية من دوري الأبطال بعد مشوار عصيب قضاه لاعبي الملكي خلال الموسم الماضي 2021/2022.

وفاز بطل الليجا على ليفربول الإنجليزي بهدف مقابل لا شيء في النهائي، ليدون لقب جديد من دوري الأبطال في خزانته.