جوارديولا يعلق على التعادل مع أستون فيلا ويكشف سبب تغيير نجمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يرى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أن دفاع فريقه كان جيدًا رغم استقبال هدف في مباراة التعادل مع أستون فيلا، اليوم السبت، مشيرًا إلى أنه استبدل كايل ووكر، مدافع الفريق، للإصابة.

وفشل مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على مضيفه أستون فيلا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "فيلا بارك" ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، مكتفيًا بالتعادل 1-1.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، ليمنح آرسنال، صاحب الصدارة بـ15 نقطة، فرصة الابتعاد بالمركز الأول قبل مباراته ضد مانشستر يونايتد غدًا الأحد.

وقال جوارديولا، في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عقب المباراة، "لعبنا مباراة جيدة أمام أستون فيلا، وتلقينا هدفًا من تسديدة واحدة في إطار المرمى طوال الـ90 دقيقة، لم تكن هناك دقة من لاعبي فريقي خصوصًا في الشوط الأول، كانت لدينا فرص لتسجيل هدف ثانٍ عندما كانت المباراة في أيدينا لكننا لم نفعل".

وأوضح المدرب الإسباني "عندما يسدد المنافس تسديدة واحدة على مرماك طوال المباراة، فاعلم أنك تدافع بشكل جيد".

وواصل "كنا أفضل بعد الهدف الذي سجلناه، لكننا لم نكن دقيقين بما يكفي في التمريرات، لقد أخطأنا في بعض المواقف وهذا هو السبب في أننا لم نتمكن من التسجيل".

وأكمل "إيرلينج هالاند كانت لديه فرص للتسجيل، لقد أتيحت لنا فرصتين أو 3 فرص مذهلة في الشوط الأول، وكذلك في الشوط الثاني بعد أن سجلنا الهدف، لكن في الدوري الإنجليزي عندما تكون النتيجة 1-0 يمكن أن يحدث أي شيء، لم نحافظ على تقدمنا وتمكن المنافس من التعادل".

وبسؤاله عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بعد التعثر اليوم، رد جوارديولا قائلًا "ليس الموسم الأول لي هنا، أعلم مدى صعوبة المنافسة، كل المباريات صعبة، سواء داخل أو خارج ملعبنا، ونحن نعرف ذلك".

وعن سبب استبدال كايل ووكر خلال المباراة، كشف "ووكر أصيب، وطلب أن يتم استبداله، ولم أكن أعرف أنه مصاب".

وخرج ووكر مستبدلًا بناثان آكي قبل 10 دقائق من النهاية.