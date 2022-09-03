بمشاركة حجازي وطارق حامد.. اتحاد جدة يتعادل أمام الاتفاق في ليلة طرد كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

سقط نادي اتحاد جدة في فخ التعادل السلبي أمام الاتفاق في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وأقيمت مباراة اتحاد جدة والاتفاق على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي لموسم "2022-2023".

وشارك الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة أمام الاتفاق حتى نهاية المباراة.

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة وأهدر لاعبو اتحاد جدة أكثر من فرصة تهديفية محققة أمام مرمى الاتفاق، علمًا بأنه تم إلغاء هدفين له خلال أحداث اللقاء.

وبهذه النتيجة، يصل اتحاد جدة إلى النقطة رقم 4 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يحصد الاتفاق أول نقطة في المسابقة، ليظل في المركز الحادي عشر.

وانتصر اتحاد جدة في الجولة الأولى على العدالة بثلاثة أهداف دون رد، بينما خسر الاتفاق من الطائي بنتيجة 2-1.

تفاصيل المباراة:

ودخل اتحاد جدة المباراة بتشكيلة مكونة من: "مارسيلو جروهي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، حمدان الشمراني، برونو هنريكي، طارق حامد، عبدالرحمن العبود، إيجور كورنادو، هيلدر كوستا، رومارينهو".

شهدت الدقيقة التاسعة من عمر انطلاقة المباراة إلغاء هدف لصالح اتحاد جدة سجله اللاعب كوستا وذلك بسبب التسلل.

وأهدر هنريكي هدفا محققا لاتحاد جدة في الدقيقة 29 بعدما تلقى تمريرة وانفرد بمرمى الاتفاق ولكن علت الكرة فوق المرمى.

وفي الدقيقة 33 تصدى حارس الاتفاق لفرصة خطيرة من رومارينهو داخل منطقة الجزاء، ليحافظ على نظافة شباكه.

وأحرز إيجور كورنادو هدفا لصالح اتحاد جدة في الدقيقة 43 ولكن تم إلغاءه بعد اللجوء لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد على اللاعب قبل تسجيله للهدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين اتحاد جدة والاتفاق بالدوري السعودي.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات اتحاد جدة من أجل تسجيل هدف التقدم ولكن لم ينجح في تحقيق ذلك حتى الآن.

وكان رومارينهو قريبًا من هز الشباك في أكثر من هجمة ولكنه لم يستغل الفرص بالشكل الأمثل أمام مرمى الاتفاق.

وفي الدقيقة 91، تلقى أحمد حجازي عرضية من ركلة ركنية واستقبلها برأسية رائعة ولكن ذهبت الكرة فوق العارضة.

وشهدت الدقيقة 94 حصول مدرب الاتفاق باتريس كارتيرون على البطاقة الحمراء بسبب اعتراضه على حكم المباراة بسبب احتسبه خطأ نتيجة تدخل أحد لاعبيه على طارق حامد.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين اتحاد جدة والاتفاق، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة واحدة من الجولة الثانية بالدوري السعودي.