نجما ميلان وإنتر يدخلان تاريخ الديربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

دخل الثنائي رافاييل ليا، مهاجم ميلان، وإدين دجيكو، نجم إنتر ميلان، تاريخ ديربي ميلانو، بعد المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو" مساء اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

وحقق ميلان فوزًا مثيرًا على غريمه التقليدي بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت تسجيل لياو هدفين، ودجيكو هدفًا واحدًا.

وحسب شبكة "أوبتا"، المتخصصة في الإحصائيات، فإن لياو بات أول لاعب برتغالي يسجل في مباراة ديربي ميلانو بكل المسابقات.

وأضافت أن دجيكو بعمر 36 عامًا و170 يومًا بات أكبر لاعب يسجل لإنتر ميلان في شباك ميلان بالدوري الإيطالي، متخطيًا والتر صامويل الذي سجل بعمر 34 عامًا و198 يومًا.

يذكر أن ميلان ارتقى إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا برصيد 11 نقطة، بينما احتل إنتر ميلان المركز الخامس بـ9 نقاط.