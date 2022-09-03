مانشستر سيتي يسقط في فخ أستون فيلا ليمنح آرسنال فرصة الابتعاد بالصدارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

قدم مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" هدية ثمينة لمنافسه آرسنال، بعدما تعثر بالتعادل مع مضيفه أستون فيلا بنتيجة 1-1 على ملعب "فيلا بارك" مساء اليوم السبت ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة بعد هذا التعادل، ليحتل المركز الثاني متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن توتنهام هوتسبير، صاحب الرصيد ذاته، بعد فوزه المثير على فولهام في وقت سابق من اليوم.

وفشل مانشستر سيتي في اقتناص الصدارة من آرسنال ولو مؤقتًا، حيث بقي الجانرز على قمة الترتيب برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات بالعلامة الكاملة.

وسيكون بإمكان آرسنال توسيع الفارق مع مانشستر سيتي وتوتنهام عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على غريمه مانشستر يونايتد مساء غدٍ، الأحد، في قمة وختام الجولة.

على الجانب الآخر، حصد أستون فيلا نقطة ثمينة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ17، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن كل من وست هام يونايتد ونوتنجهام فورست.

تقدم مانشستر سيتي أولا بعد 5 دقائق على بداية الشوط الثاني عن طريق إيرلينج هالاند، هداف الدوري، الذي أودع كرة عرضية متقنة لعبها كيفين دي بروين إلى داخل الشباك، مستغلًا خروج خاطئ من الحارس إيمليانو مارتينيز.

لكن أستون فيلا أدرك التعادل عند الدقيقة 74 بهدف لليون بايلي الذي سدد كرة قوية في أقصى الزاوية اليمنى لشباك الحارس إيديرسون، بعدما تلقى تمريرة عرضية أرضية من جاكوب رامسي.