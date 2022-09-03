لياو يقود ميلان لريمونتادا مثيرة أمام إنتر في الدوري الإيطالي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

حوّل إيه سي ميلان تأخره بهدف أمام ضيفه وغريمه إنتر ميلان إلى انتصار مثير بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "سان سيرو" فيما يُعرف بـ"ديربي الغضب" ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.

تقدم إنتر ميلان في الدقيقة 21 عن طريق مارسيلو بروزوفيتش، لكن ميلان أدرك التعادل سريعًا بهدف لرافاييل لياو في الدقيقة 28.

ووضع أوليفيه جيرو ميلان في المقدمة بهدف في الدقيقة 54، ثم عزز ليا تقدم الروسونيري بهدف ثالث للفريق وثانٍ له في الدقيقة 60، قبل أن يقلص إنتر ميلان الفارق بهدف البديل إدين دجيكو في الدقيقة 67.

ورفع ميلان رصيده إلى 11 نقطة، ليرتقي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا.

بينما تلقى إنتر ميلان الخسارة الثانية هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الخامس، وبات مهددًا بالتراجع أكثر وفقًا لنتائج باقي مباريات الجولة.

أبرز أحداث المباراة

بدأت المباراة بهجوم متبادل بين الفريقين، دون فترة جس نبض، ولم تكتمل الدقائق العشر الأولى حتى دخل دينزل دومفريس، لاعب إنتر، وثيو هيرنانديز، نظيره في ميلان، شجارًا بالأيدي، بعد كرة مشتركة بينهما على الرواق، وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لكل منهما.

وعند الدقيقة 15، كاد أليساندرو باستوني، مدافع إنتر ميلان، يسجل في مرماه بالخطأ، بعدما حوّل كرة عرضية في العارضة من داخل منطقة الست ياردات، لكن الحكم احتسب خطأ ضد أوليفيه جيرو، الذي دفع المدافع وأجبره على توجيه الكرة في الاتجاه الخاطئ.

وعلى عكس سير اللقاء في الثلث ساعة الأول، نجح بروزوفيتنش في وضع إنتر ميلان في المقدمة بعدما أحرز هدفًا في الدقيقة 21 من انفراد، إثر تمريرة بينية رائعة من خواكين كوريا.

لكن لياو رد بهدف التعادل بعد 8 دقائق فقط، حيث تسلم كرة بينية على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، وصوّب في الزاوية البعيدة لشباك سمير هاندانوفيتش.

دخل ميلان الشوط الثاني بقوة، وكاد ثيو هيرنانديز يحرز الهدف الثاني بعد 3 دقائق على صافرة الحكم، بعدما ارتقى عاليًا ليضرب كرة برأسه لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى النيراتزوري بقليل.

وأسفر الضغط الأحمر والأسود عن هدف بعد 9 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، حيث لعب ليا كرة عرضية أرضية سددها جيرو مباشرة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى، حيث فشل هاندانوفيتش في إبعادها.

وعزز لياو تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث بعد ساعة من زمن المباراة، إذ تسلم تمريرة استعراضية بـ"الكعب" من ثيو هيرنانديز على حدود منطقة الجزاء، وتوغل مراوغًا المدافعين، ثم سدد أرضية في أقصى الزاوية اليسرى للشباك بحظة خروج الحارس.

لكن البديل دجيكو أعاد الأمل للضيوف بتسجيله هدف تقليص الفارق بعد 7 دقائق على هدف لياو، بعدما قابل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر مباشرة في الشباك.

وتألق الحارس مايك ماينان ليبعد كرة صعبة من ضربة رأس للاوتارو مارتينيز على حدود منطقة الست ياردات في الدقيقة 70، ثم أنقذ مرماه من تصويبة صاروخية لهاكان كالهانجولو في الدقيقة 76، مبقيًا الروسونيري في المقدمة.