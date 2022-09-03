بايرن ميونيخ يتعثر أمام يونيون.. ومرموش يشارك في سقوط فولفسبورج بالدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

سقط نادي بايرن ميونيخ في فخ التعادل أمام يونيون برلين بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، بالجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وافتتح يونيون التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق شيرالدو بيكر قبل أن يتعادل بايرن في الدقيقة 15 عن طريق جوشوا كيميتش.

ويعد هذا هو التعادل الثاني على التوالي لبايرن ميونيخ، ليتوقف رصيده عند النقطة 11 في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن يونيون برلين صاحب نفس الرصيد.

عمر مرموش يشارك في سقوط فولفسبورج

وتلقى فولفسبورج المحترف بين صفوفه الجناح المصري عمر مرموش هزيمة قاسية على ملعبه بنتيجة 4-2 بمسابقة الدوري الألماني.

وحل مرموش بديلًا في بداية الشوط الثاني أمام كولن وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 81.

ووصل كولن إلى 9 نقاط في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما يقع فولفسبورج في المركز السادس عشر برصيد نقطتين.

فرايبورج في الصدارة بثلاثية مثيرة أمام ليفركوزن

وحقق فرايبورج فوزًا مثيرًا على باير ليفركوزن بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "باي أرينا" بالجولة الخامسة من البوندسليجا.

وارتقى فرايبورج لصدارة الدوري الألماني برصيد 12 نقطة وبفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند الوصيف، بينما يحتل ليفركوزن في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط.

وشهدت الجولة الخامسة من الدوري الألماني أيضا، فوز فيردر بريمن على بوخوم بنتيجة 2-0، وتعادل شتوتجارت مع شالكه بهدف لمثله.