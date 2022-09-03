ريال مدريد يتخطّى بيتيس ويحقق العلامة الكاملة في الليجا 

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل ريال مدريد عروضه القوية في الدوري الإسباني مضيفًا ريال بيتيس إلى لائحة "ضحاياه".



تخطّى ريال مدريد عقبة ضيفه ريال بيتيس بصعوبة بتغلّبه عليه بهدفين لواحد اليوم السبت في المرحلة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبادر أصحاب الأرض بافتتاح النتيجة عبر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 9.

لكن فرحة المدريديين لم تدم طويلاً إذ تمكّن سيرخيو كاناليس من إدراك التعادل للضيوف في الدقيقة 17.

وخطف البرازيلي الآخر رودريغو هدف الفوز لفريق العاصمة الإسبانية في الدقيقة 65.

وبذلك رفع "الميرينغي" رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الليغا محقّقًا العلامة الكاملة من 4 انتصارات متتالية إلى حد الآن.

في المقابل تجمّد رصيد بيتيس عند 9 نقاط في المرتبة الثانية مؤقتًا.



(بي إن سبورت)