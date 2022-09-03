شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المقاصة يعقد جلسة مفاوضات مع المصري قبل شرائه في الصيف الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد عادل إمو، جناح المقاصة، جلسة مفاوضات مع مسئولي المصري البورسعيدي، تمهيدا للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لرغبة النادي البورسعيدي في تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة في الموسم المقبل.

وعقد إمو جلسة مع مسئولي المصري للاتفاق على شروطه المالية رفقة النادي البورسعيدي، بعد الحصول على الضوء الأخضر من قِبَل إدارة النادي الفيومي للجلوس مع مسئولي المصري، في ظل وجود ترحيب من المقاصة ببيع اللاعب في الوقت الحالي.

ويرحب المقاصة برحيل أي لاعب في الصيف الجاري، خاصة بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية، ووجود رغبة لدى النادي في تسويق عدد من نجومه من أجل توفير سيولة للصرف على النادي في دوري الدرجة الثانية.

ويترقب مسئولو المقاصة وصول عروض رسمية من قبل الأندية المهتمة بضم أي لاعب من أجل مناقشتها والبت في مصير هؤلاء اللاعبين النهائي خلال الميركاتو الحالي.