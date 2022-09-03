شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف فييرا مع إنبى.. وانقسام بشأن استمراره فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال موقف البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، غامضا في الموسم الجديد بشأن الاستمرار مع الفريق البترولى أو الرحيل عنه، خصوصا بعد النتائج غير المرضية التي قدمها في الموسم المنقضى من الدورى الممتاز.

وتسود حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة نادى إنبي، حيث يرى البعض أن فييرا غير مناسب للمرحلة الحالية في الفريق البترولى خصوصا أنه حصل على فرصته بشكل كامل ولم يؤد المطلوب منه وعانى الفريق تحت قيادته، وكان قريبا من الهبوط إلى القسم الثانى في الموسم المنقضى ولكنه نجا بصعوبة.

بينما يرجح فريق آخر داخل مجلس إدارة نادى إنبي بقاء البرتغالى فييرا خصوصا أنه وضع يده على نقاط القوة والضعف داخل الفريق البترولى، كما ستكون له الصلاحيات كاملة في اختيار الصفقات الجديدة في الموسم الجديد، لكن لم يتم الاستقرار على رأى محدد حتى الآن.

فى سياق متصل قال شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمى لنادى إنبى، إن النتائج التى حققها الفريق البترولى بالموسم الحالى لا ترضى طموحاتهم، مؤكدا أن اللجنة الفنية ستجتمع لبحث سبب الهزة التى تعرض لها الفريق من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة التى تخدم مصلحة النادى.

وأكد المتحدث الرسمى لنادى إنبى أن مصير البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفنى للفريق البترولى، لم يتحدد سواء بالبقاء أو الرحيل، لافتا إلى أنهم سيعقدون جلسة مع فييرا لبحث أسباب تراجع النتائج والموقف الصعب الذى تعرض لها الفريق بالموسم الحالي في صراع البقاء في الدورى.

ويدرس فييرا الاعتذار عن استكمال مهمته مع الفريق البترولى خصوصا في ظل النتائج السلبية التي عانى منها الفريق البترولى معه، حيث لم يحقق الفوز سوى في 3 مباريات من أصل 13 لقاء بالدورى العام وتلقى 5 هزائم وتعادل فى مثلها.