شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الأهلي يعلن انتهاء إعارته إلى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم محمد شكرى، ظهير أيسر الأهلى العائد من الإعارة إلى سموحة، الشكر لإدارة وجهاز الفريق السكندري على الفترة التى قضاها رفقة الفريق السكندرى فى الموسم الماضى.

وكتب محمد شكرى عبر حسابه على موقع "تويتر": "على مدار موسم ونصف قضيتها بين جدران نادى سموحه وبعد انتهاء فترة الإعارة أتوجه بالشكر لإدارة النادى والأجهزة الفنية وزملائي اللاعبين والعاملين بالنادى، متمنيا من الله أن يوفق النادى دائماً فى مسيرته الرياضية الناجحة".

وخاض محمد شكرى هذا الموسم 18 مباراة مع فريق سموحة، نجح فى تسجيل هدف واحد فقط ولم يصنع أى هدف لزملائه.

وكان عبد الحميد بسيونى قد نجح في قيادة فريق سموحة باحتلال المركز السادس في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 46 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 15 لقاء والهزيمة فى 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.

وضمن فريق سموحة المشاركة في البطولة العربية، بالإضافة إلى التأهل لنصف نهائي كأس مصر في انتظار استكمال البطولة للمنافسة على لقبها.