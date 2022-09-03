شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الحمل البدنى للاعبى الزمالك بعد العودة من الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، فقرة تأهيل خاصة للاعبين خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وأدت مجموعة اللاعبين الأساسيين تدريبات بالركض حول الملعب، أعقبها بعض التدريبات التأهيلية بالكرة تحت إشراف أعضاء الجهاز الفني للفريق.

وحرص الجهاز الفني على رفع المعدل البدني بشكل تدريجي للاعبين خلال مران اليوم لتجهيزهم بالشكل المطلوب للمباراة المقبلة أمام الهلال السعودى على كأس لوسيل المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل بدولة قطر.

كان البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للزمالك، قد منح اللاعبين الأساسيين إجازة لمدة 10 أيام بداية من يوم 23 أغسطس حتى الثالث من سبتمبر، على أن يعود اللاعبين الناشئين غدا الأحد، وذلك لمنح أكبر فرصة لإراحة كافة اللاعبين بعد حصد لقبى الدورى للموسم الثانى على التوالى، وكأس مصر من نسخته الماضية، بالإضافة إلى صعود الفريق لدور الثمانية من بطولة كأس مصر من نسخته الحالية.