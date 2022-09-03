شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم اتحاد الشرطة فى انطلاق دورى عمومى السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم منافسات دورى عمومى سيدات كرة اليد، اليوم السبت، للموسم الجديد 2022/2023، بمواجهات قوية على صعيد 8 لقاءات.

شهدت الجولة الأولى فوز كلا من: البنك الأهلى على مدينة نصر 36/20، والطيران على هليوبوليس 33/11، والشمس على المعادى 25/20، والزمالك على اتحاد الشرطة 44/18، وسموحة على الأهلى 26/24، وسبورتنج على منوف الرياضى 34/9، وأصحاب الجياد على الترسانة 33/29، والزهور على هليوليدو 24/21.

وأعلن اتحاد كرة اليد عن تحديد أيام 10,11,12 سبتمبر المقبل لبطولة كأس السوبر المصرى للموسم المحلى 2022.2023، ومن المقرر أن تقام فى اليوم الأول منافسة بين الزمالك مع سبورتنج، وفى اليوم التالى الأهلى مع سبورتنج، وتختتم بمواجهة القمة بين الأهلى والزمالك 12 سبتمبر.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، مسبقا، 13 سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 لموسم 2022/2023.

كما تم تحديد 23 سبتمبر أيضا موعدا لانطلاق دورى عمومى السيدات، و16 سبتمبر لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004، فيما تم تحديد 16 أبريل المقبل موعداً لسوبر المحترفين.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا انطلاق مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022/2023 يوم 16 سبتمبر المقبل، خلال المؤتمر السنوى للاتحاد.