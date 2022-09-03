شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات الكرة الطائرة يفوز على نيجيريا فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لناشئات الكرة الطائرة على نظيره النيجيري بنتيجة 3/0، فى إطار أول لقاءاته ببطولة أفريقيا المقامة على أرض الخصم.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب ناشئات الطائرة مع نظيره الكاميرون غدا الأحد، حيث يشارك فى هذه البطولة 3 منتخبات فقط.

وتوج منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة مؤخرا، بلقب بطولة أفريقيا بالفوز على تونس بنتيجة 3/1 فى لقاء النهائى الذى شهد ختام المنافسة على أرض المنافس ووسط جماهيره.

وتأهل منتخب شباب الكرة الطائرة للنهائى بالفوز على نيجيريا بنتيجة 3/1 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا، ليضمن الوصول لبطولة العالم 2023، بعدما فاز على المغرب أيضًا 3/0 فى ربع النهائى.