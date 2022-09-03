شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول القادمة بعد التعادل مع إيفرتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى عشاق الساحرة المستديرة، لمعرفة المباراة القادمة للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بعد التعادل الذي حققه مع إيفرتون.

نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون في البريميرليج

والتقى ليفربول بغريمه إيفرتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويقدم لكم موقع “السعودية سبورت” موعد مباراة ليفربول القادمة بعد التعادل مع إيفرتون، والذي سيخوضها ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ونابولي

ويفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، منافساته في دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، ضد نظيره نابولي.

ويلتقي ليفربول بنظيره نابولي، يوم الأربعاء المقبل القادم يوم 7 سبتمبر الجاري، على ملعب سان باولو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول كان وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وخسر أمام ريال مدريد بهدف نظيف.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى:" أياكس أمستردام- ليفربول- نابولي- رينجرز".

المجموعة الثانية: “بورتو- أتلتيكو مدريد- باير ليفركوزن- كلوب بروج”.

المجموعة الثالثة:" بايرن ميونخ- برشلونة- إنتر ميلان- فيكتوريا بلزن".

المجموعة الرابعة:" آينتراخت فرانكفورت- توتنهام- سبورتنج لشبونة- مارسيليا".

المجموعة الخامسة: "ميلان- تشيلسي- سالزبورج- دينامو زغرب".

المجموعة السادسة: "ريال مدريد- لايبزج- شاختار دونيتسك- سيلتيك".

المجموعة السابعة:" مانشستر سيتي- إشبيلية- بوروسيا دورتموند- كوبنهاجن".

المجموعة الثامنة:" باريس سان جيرمان- يوفنتوس- بنفيكا- مكابي حيفا".