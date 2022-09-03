السعودية تتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب للناشئين

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فعلى ملعب مستغانم حقق منتخب السعودية الفوز بنتيجة 4-1 أمام المنتخب العراقي، الذي سجل بواسطة اللاعب حسن جاسم، بينما جاءت رباعية المنتخب السعودي عن طريق كل من طلال حاجي (هاتريك) ونواف الجدعاني (هدف وحيد).وعلى ملعب مستغانم أيضا، حقق منتخب المغرب الفوز على منتخب مصر بهدفين دون رد، سجلهما كل من عبدالحميد معلي والنائر أيمن.
وبتلك النتائج، يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الجزائري، بينما يلعب منتخب المغرب مع منتخب اليمن، غدا الاثنين في الدور نصف النهائي.
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