شكرا لقرائتكم خبر «الليث» يكشر عن أنيابه.. وقطار «الزعيم» لا يتوقف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل فريق الشباب تصدره لترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وتكسير الأرقام الكبيرة في الدوري عقب تسجيله رباعية ثقيلة على مستضيفه أبها أكد معها منافسته القوية هذا الموسم على اللقب عقب فوزه بالجولة الأولى على الباطن بثلاثة أهداف نظيفة.

فيما استمر بطل الدوري فريق الهلال في مسلسل انتصاراته المتتالية بعد أن تمكن من الفوز على ضيفه الفيحاء بطل النسخة الماضية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من مباريات دوري المحترفين، في حين عاد الفتح لسكة الانتصارات عقب تعثره بالجولة الأولى، إثر اكتساحه لمستضيفه الباطن بخماسية عريضة أكد معها سوء وضع الأخير هذا الموسم، وذلك لعدم قدرته على تسجيل أجانبه الجدد، لكونه لم يتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

الشباب يواصل أرقامه الكبيرة

واصل فريق الشباب تصدره لترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين وحصد نتائجه الكبيرة مع مطلع مباريات دوري المحترفين، بعد أن سجل لاعبوه سبعة أهدف من مباراتين: ثلاثة في مرمى الباطن بالجولة الأولى قبل أن يعاود تكسير الأرقام الكبيرة في مرمى مستضيفه أبها برباعية، أظهرت قوة ورغبة الليث في المنافسة الحقيقية على لقب الدوري.

ويحسب لرئيس الشباب خالد البلطان خلال الصيف المنقضي تعويض التفريط في المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، فضم الثلاثي، رامون سالم وسانتي مينا، كان الأول هو أحد أفضل لاعبي الجولة الأولى من دوري روشن، وكلاهما هز الشباك، بجانب أحمد عبده، الذي تنتظر منه الجماهير الكثير.

وما يميز رامون سالم تحديدا أنه يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر بجانب مركزه الأساس المهاجم الصريح، ليضرب به الشباب عصفورين بحجر واحد، إذ كان الجناح الأيسر من المراكز الملحة، التي تحتاج لتدعيم الفريق.

حراسة المرمى كذلك كانت في حاجة لتدعيم، في ظل تراجع مستوى الحارس المحلي فواز القرني، وهي المهمة التي نجحت بها إدارة البلطان بالتعاقد مع الكوري الجنوبي سيونج، والذي خرج من الجولتين بكلين شيت.

قطار الزعيم لا يتوقف

على الرغم من الغيابات المؤثرة التي ضربت الفريق بسبب الإصابات والذين تقدمهم سلمان الفرج وياسر الشهراني والكوري جانغ، إضافة إلى عبدالإله المالكي وصالح الشهري والمفرج وغياب لاعب المحور محمد كنو بسبب الإيقاف، يبدو أن قطار الهلال السريع لن يتوقف هذا الموسم وهو البطل السابق للنسخة الماضية من دوري المحترفين، حيث واصل الزعيم مسلسل انتصاراته دون توقف بثنائية أمام بطل كأس الملك فريق الفيحاء جاءت بأقدام الثنائي موسى ماريغا، وأوديون إيغالو هداف الدوري الموسم الماضي في مواجهة تجلت فيها قوة الفريق الهلالي ونيته الاستمرار في المحافظة على اللقب الرابع على التوالي.

الفتح يقسو على الباطن

واصل فريق الباطن انهياره هذا الموسم نتيجة افتقاده لعناصره الأجنبية بسبب منعه من التسجيل نتيجة عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية، حيث استقبلت شباكه خماسية عريضة من مهاجمي فريق الفتح تنوعت وتوزعت على مدار شوطي المباراة، ومما زاد الوضع سوءا طرد حارسه مارتن كمبانيا وهو ما سيدفع الفريق لخوض مواجهته القادمة أمام الاتفاق بأجنبي واحد فقط.

العلامة الكاملة للرمادي وفارس الجنوب

حصد الثنائي فريقا الطائي وضمك العلامة الكاملة بست نقاط في ثاني مباراة لهما في دوري روشن، عقب فوز الأول على العدالة بهدف دون رد، وفوز الثاني بهدفين مقابل هدف، ليحققا أفضل بداية لهما في تاريخ مشاركتهما في دوري المحترفين.

فرسان مكة يواصلون السقوط

واصل الوافد الجديد فريق الوحدة سقوطه في مطلع مشواره في دوري روشن السعودي للمحترفين، عقب تلقيه الخسارة الثانية له هذا الموسم أمام مستضيفه الرائد الذي عوض خسارته الأولى أمام أبها، وتأتي هذه الخسارة عقب فشله في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر في مهمته الأولى بالدوري والتي دقت معها ناقوس الخطر بين مناصري فرسان مكة الطامحين في بقاء الفريق بين أندية الأضواء وعدم العودة مجددا لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى، حيث تنتظر الفريق مواجهة قادمة على استاد مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع أمام أبها الخميس المقبل في ثالث مواجهاته في الدوري.

ويتطلع أنصار الوحدة لتقديم الفريق مستويات تليق بأبناء مكة والمنافسة على المناطق الدافئة وعدم العودة مجددا لصراع الهبوط والدخول في حسابات معقدة.