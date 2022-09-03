سطوة الهلال ترعب الفتح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مباراة مقدمة من الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، نظير مشاركة فريق الهلال في كأس سوبر لوسيل بقطر، يحل الفريق الهلالي مساء اليوم ضيفا ثقيلا على فريق الفتح المنتشي بفوزه العريض على الباطن بالجولة الماضية، في مواجهه يسعى من خلالها الفتح لإيقاف قطار الهلال الطامح لمواصلة سلسلة انتصاراته، وذلك على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، عند الساعة 6:33 مساء.

دونيس في امتحان صعب

يدخل فريق الفتح مواجهة اليوم بقيادة مدربه اليوناني جوجوس دونيس الذي سيخوض اختبارا حقيقيا بمواجهة فريقه السابق والعالم بتفاصيله، حيث سيعمد من خلال مباراة اليوم لإيقاف خطورة الهلال في الأطراف وخط المقدمة.

وسينهج دونيس أسلوبه المعتاد بتكثيف منطقة وسط الملعب واللعب على الكرة الطويلة في الأطراف من خلال الاستفادة من انطلاقات المغربي مراد باتنا والبيروفي كريستيان كويفا والجزائري سفيان بن دبكه مع بقاء البيروفي اليكس فاليرا كرأس حربة، مع الإيعاز للثنائي محمد الفهيد والبرازيلي بيتروس بعدم التقدم وترك المساحات في مركز محور خط الوسط.

وتعرض الفتح لخسارة بداية الدوري، إلا أنه نجح في سحق الباطن بخماسية نظيفة في الجولة الثانية، وتألق خلالها اللاعب مراد باتنا، حيث تمكن من تسجيل هدفين.

بروفة أخيرة لفرقة دياز

على الجانب الآخر ستكون مواجهة الفتح الليلة بروفة أخيرة لفرقة الأرجنتيني رامون دياز قبل مواجهة الزمالك المصري بطل الدوري المصري على نهائي كأس لوسيل الدولية، حيث سيعمل دياز على اختيار التشكيل الأمثل بالدفع بسلمان الفرج في منتصف الملعب بجوار الكولومبي كويلار، بعد تعافيه من الإصابة، بينما ستبقى ذات الأسماء المعتادة والتي يتقدمها سالم الدوسري والبرازيلي بيريرا في مراكز صناعة اللعب، والثنائي المالي موسى ماريغا والنيجيري أوديون إيغالو في خط الهجوم من أجل خطف النقاط الثلاث والوصول للنقطة التاسعة في بنك الفريق بدوري المحترفين.

وكان الهلال حصد ست نقاط من أول جولتين في الموسم بالفوز على الخليج في الجولة الأولى، ثم تخطى عقبة الفيحاء في الجولة الثانية بثنائية نظيفة.

تفوق هلالي في 20 مباراة

التقى فريقا الهلال والفتح في 26 مواجهة ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وخلال تلك المواجهات نجح حامل اللقب الهلال في الانتصار في 20 مباراة، فيما اقتنص نظيره الفتح الفوز خلال ثلاث مباريات فقط، وخيم التعادل على أجواء ثلاثة أخرى.