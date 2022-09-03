غياب البركاوي عن لقاء الاتيين

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وينتظر أن تكون عودة البركاوي في الجولة الرابعة أمام فريق العدالة، ويعد اللاعب أحد أبرز الهدافين للرائد في الموسمين الأخيرين إذ نجح في تسجيل 24 هدفا في موسمين ومنذ انتقاله من حسنية أغادير موسم (2019 ــ2020).ويستعد الرائد بقيادة الروماني ماريوس سومديكا لنزال الاتحاد في الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي الجمعة المقبل ببريدة، والذي سيغيب عنه مدافعه البرازيلي رينية سانتوس الذي تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء في لقاء الوحدة الماضي.
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