غياب البركاوي عن لقاء الاتيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأكد غياب مهاجم فريق الرائد الكروي الأول الدولي المغربي كريم البركاوي عن لقاءي الاتحاد والاتفاق المقبلين في منافسات دوري روشن السعودي بعد مغادرة اللاعب بريدة إلى الجمهورية الصربية لعرض إصابته على أحد المتخصصين هناك، بعد أن تعرض اللاعب لإصابة في العضلة الضامة خلال مشاركته في أول لقاءات الفريق في الدوري للموسم الحالي أمام فريق أبها والذي خسره الفريق (1/2).

وينتظر أن تكون عودة البركاوي في الجولة الرابعة أمام فريق العدالة، ويعد اللاعب أحد أبرز الهدافين للرائد في الموسمين الأخيرين إذ نجح في تسجيل 24 هدفا في موسمين ومنذ انتقاله من حسنية أغادير موسم (2019 ــ2020).

ويستعد الرائد بقيادة الروماني ماريوس سومديكا لنزال الاتحاد في الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي الجمعة المقبل ببريدة، والذي سيغيب عنه مدافعه البرازيلي رينية سانتوس الذي تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء في لقاء الوحدة الماضي.