تتويج الفائزين في بطولة المملكة للمبارزة

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وحقق في منافسات سلاح الشيش (فردي)، على البنعلي الميدالية الذهبية، ونال عادل المطيري الميدالية الذهبية في سلاح السايبر، فيما انتزع خليفة العميري الميدالية الذهبية في سلاح الابيه.وفي منافسات (الفرق) حقق نادي الهدى ذهبية سلاح السايبر، وكذلك ذهبية سلاح الابيه، فيما حصل نادي الكويت الكويتي على ذهبية سلاح الشيش.
ووفقا للتصنيف العام للبطولة، تأهل 45 لاعبا (15 لاعبا من كل سلاح) لدورة الألعاب السعودية التي ستقام في أكتوبر المقبل بمدينة الرياض.
يذكر أن البطولة شهدت مشاركة لاعبين من باكستان والكويت والبحرين ومصر.
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