شكرا لقرائتكم خبر تتويج الفائزين في بطولة المملكة للمبارزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان أمس، الفائزين في الجولة الذهبية لبطولة المملكة للأسلحة الثلاثة (السايبر والشيش والابيه) عمومي، التي اختتم بها الموسم الرياضي للمبارزة بمشاركة 96 لاعبا، وذلك في الصالة الرياضية باستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، بحضور نائب رئيس الاتحاد محمد بو علي وعضو مجلس الإدارة الدكتور واسم الحسن والمدير التنفيذي عبدالله السنيد.

وحقق في منافسات سلاح الشيش (فردي)، على البنعلي الميدالية الذهبية، ونال عادل المطيري الميدالية الذهبية في سلاح السايبر، فيما انتزع خليفة العميري الميدالية الذهبية في سلاح الابيه.

وفي منافسات (الفرق) حقق نادي الهدى ذهبية سلاح السايبر، وكذلك ذهبية سلاح الابيه، فيما حصل نادي الكويت الكويتي على ذهبية سلاح الشيش.

ووفقا للتصنيف العام للبطولة، تأهل 45 لاعبا (15 لاعبا من كل سلاح) لدورة الألعاب السعودية التي ستقام في أكتوبر المقبل بمدينة الرياض.

يذكر أن البطولة شهدت مشاركة لاعبين من باكستان والكويت والبحرين ومصر.