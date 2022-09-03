لايمر لا يستبعد الانضمام لبايرن ميونخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف لاعب خط الوسط النمساوي الدولي، كونراد لايمر، أنه لا يزال يتوقع إمكانية انضمامه إلى بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لكنه أكد أن تركيزه في الوقت الحالي منصب على تقديم موسم ناجح مع لايبزج.

ويحظى لايمر، الذي يستمر عقده الحالي مع لايبزج حتى العام المقبل، باهتمام كبير من جانب بايرن ميونخ.

وقال لايمر «لنرى ما سيحدث هذا العام. لدي كثير من الثقة في قدرة الفريق على تحدي بايرن ميونخ أيضا.

ولكننا بحاجة إلى الاتساق من أجل تحقيق ذلك».

ومنذ بداية الموسم الحالي للدوري الألماني، حقق لايبزج انتصارا واحدا خلال أربع مباريات ويحتل المركز التاسع في الدوري برصيد خمس نقاط، بينما يمتلك بايرن عشر نقاط.

وأوضح لايمر أن الرغبة في خوض تحديات جديدة كانت وراء قراره برفض تمديد التعاقد مع لايبزج ورغبته في الانتقال إلى بايرن.

وأضاف «في النهاية، أنا شخص أحب الخروج من منطقة الراحة. عندما تفعل شيئا جديدا، يكون عليك إثبات نفسك وتقديم المزيد».

وأكد لايمر أن رفض التمديد لم يكن قرارا شخصيا ضد لايبزج، مبينا «أشعر بارتياح هنا، ولدي كل ما أحتاجه».