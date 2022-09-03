تفكيك مقاعد ملعب لوسيل بعد نهائي كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في دولة قطر الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية لاستضافة كأس العالم 2022 نوفمبر القادم في وقت سابق أن ملعب لوسيل أكبر ملاعب المونديال الثمانية سيحتضن لقاء سوبر لوسيل الذي سيجمع بطل الدوري السعودي نادي الهلال وبطل الدوري المصري نادي الزمالك الجمعة المقبل 9 سبتمبر، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج، ويقع على مسافة 15 كلم شمال العاصمة القطرية الدوحة.

وسيستضيف ملعب لوسيل 10 مباريات بداية من لقاء منتخبنا الوطني أمام المنتخب الأرجنتين حتى نصف النهائي والنهائي المنتظر.

وكشفت اللجنة أنه بعد نهائي كأس العالم في 18 ديسمبر 2022م سيتحول استاد لوسيل إلى وجهة مجتمعية تضم مدارس، ومتاجر، ومقاهي، ومرافق رياضية، وعيادات صحية. كما سيتم تفكيك معظم مقاعد الاستاد، والتبرع بها لمشاريع رياضية في أنحاء مختلفة من العالم.

تصميم لوسيل

تم تصميم استاد لوسيل من قبل شركتي فوستر وبارتنرز البريطانية التي تعتبر معنية في تصميم العديد من المشروعات الرياضية الضخمة من حول العالم، حيث استندت الشركة في تصميم ملعب لوسيل 2022 إلى فنون العمارة الإسلامية والعربية التي تم مزجها بالعديد من الفنون المعمارية الحديثة، وكان قائد فريق التصميم المهندس المعماري لوك فوكس.

ويتصف ملعب لوسيل بتصميم هندسي أنيق، ويعتبر السقف، الذي يبلغ قطره 307 م، واحدا من أكبر أسطح الاستادات تميزا في العالم، ويضفي على الاستاد طابعا فريدا، كما يراعي الحفاظ على البيئة، حيث يعمل كمظلة تغطي الاستاد بأكمله، وتسمح بدخول القدر الكافي من الضوء لنمو العشب في أرضية الملعب، مع توفير الظل في أنحاء الاستاد لتقليل الحاجة إلى تقنية التبريد.

ويمتلك الاستاد تصميما شبه دائري منحنيا ومرتفعا عند جانبي الملعب، إذ يمكن ملاحظة هذا إذا ما تم النظر إلى التصميم من الأعلى، إضافة إلى تزويده بنظام تبريد متطور جدا يسمح باستخدام الملعب في كافة فصول العام دون التأثر بالعوامل المناخية.

ملعب استاد لوسيل:

