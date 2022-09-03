شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يوافق على رحيل مصطفى الخواجة لطلائع الجيش معارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق وليد عرفات، رئيس نادى سموحة، على عرض طلائع الجيش لاستعارة مصطفى الخواجة صانع ألعاب الفريق لمدة موسم. وأكد وليد عرفات فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تلقى عرضاً من مسئولى طلائع الجيش لاستعارة مصطفى الخواجة لمدة موسم وهو ما قابله بالموافقة.

واقترب طارق العشرى، المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، من قيادة فريق سموحة الموسم المقبل خلفا للمدرب عبد الحميد بسيونى، وذلك عقب المفاوضات معه من قبل مسئولي الفريق السكندرى خلال الـ48 ساعة الماضية.

ويعد طارق العشرى من أفضل المدربين في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى، حيث تمكن من حصد فريق طلائع الجيش المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

وكان عبد الحميد بسيونى نجح في قيادة فريق سموحة باحتلال المركز السادس في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 46 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 15 لقاء والهزيمة فى 10 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.

وضمن فريق سموحة المشاركة في البطولة العربية، بالإضافة إلى التأهل لنصف نهائي كأس مصر في انتظار استكمال البطولة للمنافسة على لقبها.