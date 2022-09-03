شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلي يخسرن أمام سموحة 24/26 فى افتتاح الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي أمام سموحة 24/26 فى المباراة التي أقيمت اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري.

وفقا للموقع الرسمى للأهلى، أقيمت المباراة على صالة سموحة بالإسكندرية، وشهدت أداءً قوياً من جانب الفريقين، قبل أن تنتهى بخسارة الفريق بنتيجة 24/26.