شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلي يخسرن أمام سموحة 24/26 فى افتتاح الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خسر الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي أمام سموحة 24/26 فى المباراة التي أقيمت اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري.
وفقا للموقع الرسمى للأهلى، أقيمت المباراة على صالة سموحة بالإسكندرية، وشهدت أداءً قوياً من جانب الفريقين، قبل أن تنتهى بخسارة الفريق بنتيجة 24/26.
وكان خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي، قد عقد جلسة تحفيزية مع اللاعبات أمس الجمعة، قبل السفر للإسكندرية، وطالبهن بضرورة الفوز على سموحة في انطلاق بطولة الدوري والظهور بشكل جيد في الموسم الجديد وحصد جميع البطولات لإسعاد الجماهير.