شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن عبد الرحمن الجاسم حكم مواجهة الزمالك والهلال فى كأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الحكم الدولى القطرى عبد الرحمن الجاسم من إدارة مباراة الزمالك والهلال السعودى، والمقرر لها 9 سبتمبر الجاري. وكشفت التقارير القطرية أن هناك طاقم تحكيم قطريا سيقود المباراة بقيادة الدولي عبد الرحمن الجاسم، والذى سيكون حكما للساحة خلال تلك المواجهة المنتظرة.

نستعرض في التقرير التالي أبرز 7 معلومات عن حكم كاس لوسيل

• عبد الرحمن الجاسم حكم دولى منذ 2007، وهو من مواليد 14 أكتوبر 1987 حيث يبلغ من العمر 34 عاما.

• هو أحد حكام الساحة العرب الذين سوف يديرون مباريات كأس العالم 2022 فى قطر، برفقة الحكم الإماراتي محمد عبد الله حسن، والجزائري مصطفى غربال.

• حصل على الشارة الدولية فى 2013، وأدار عددًا من المباريات الكبرى خلال مسيرته التحكيمية.

• أدار الجاسم مباراة بيرسبوليس الإيراني وأولسان الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

• أدار مباراة ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية 2020.

• أدار نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2018 بين القوة الجوية العراقي وألتين أسير التركماني.

• أدار هذا الموسم 3 مباريات، من ضمنها مباراة الدحيل والعربي فى الدوري القطري.