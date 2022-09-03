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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن عبد الرحمن الجاسم حكم مواجهة الزمالك والهلال فى كأس لوسيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اقترب الحكم الدولى القطرى عبد الرحمن الجاسم من إدارة مباراة الزمالك والهلال السعودى، والمقرر لها 9 سبتمبر الجاري. وكشفت التقارير القطرية أن هناك طاقم تحكيم قطريا سيقود المباراة بقيادة الدولي عبد الرحمن الجاسم، والذى سيكون حكما للساحة خلال تلك المواجهة المنتظرة.
نستعرض في التقرير التالي أبرز 7 معلومات عن حكم كاس لوسيل
• عبد الرحمن الجاسم حكم دولى منذ 2007، وهو من مواليد 14 أكتوبر 1987 حيث يبلغ من العمر 34 عاما.
• هو أحد حكام الساحة العرب الذين سوف يديرون مباريات كأس العالم 2022 فى قطر، برفقة الحكم الإماراتي محمد عبد الله حسن، والجزائري مصطفى غربال.
• حصل على الشارة الدولية فى 2013، وأدار عددًا من المباريات الكبرى خلال مسيرته التحكيمية.
• أدار الجاسم مباراة بيرسبوليس الإيراني وأولسان الكوري في نهائي دوري أبطال آسيا 2020.
• أدار مباراة ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية 2020.
• أدار نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2018 بين القوة الجوية العراقي وألتين أسير التركماني.
• أدار هذا الموسم 3 مباريات، من ضمنها مباراة الدحيل والعربي فى الدوري القطري.