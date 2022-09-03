شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مصطفى والنبريصى ينضمان لقائمة هدافى الإسماعيلى على مدار التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خلال مسابقة الدوري العام موسم 2021 / 2022 انضمام لاعبين جديدين لقائمة إحراز أهداف الفريق على مدار التاريخ، وهما أحمد مصطفى وخالد النبريصي، حيث سجل أحمد مصطفي هدفين فى مرمى الجونة خلال اللقاء الذى أقيم يوم 28 يوليو الماضى وانتهي بفوز الدراويش بثلاثية نظيفة على ملعب خالد بشارة بالغردقة، بينما أحرز خالد النبريصي هدفًا فى مرمى المصري البورسعيدي فى المباراة التى أقيمت يوم 18 أغسطس الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأصبح ”النبريصي” اللاعب رقم 220 فى تاريخ الإسماعيلي الذى يسجل فى هذه البطولة التى انطلقت بمشاركة الفريق موسم 48 / 49، وارتفاع رصيد أهداف الدراويش بعد إنتهاء الموسم الماضي قبل عدة أيام إلى 2035 هدفًا بعيدًا عن 44 هدفًا بواقع ” 16 هدفًا عن طريق النيران الصديقة و28 هدفًا لم يستدل عن أصحابها.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للدراويش، قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 11 يومًا بعد إنتهاء منافسات المسابقة المحلية لإلتقاط الأنفاس قبل بدء فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.