شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد يعود لحسابات الزمالك بعد تبدد حلم ويجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى لحسابات الزمالك بعد فشل انتقال الحارس الدولى إلى نادى ويجان الإنجليزى، خصوصاً أن اللاعب كانت رغبته الأولى الاحتراف الخارجي قبل أن تفشل هذه الخطوة بسبب الخلاف على المقابل المادى بين مسئولى النادى البترولى ونظرائهم فى إنجلترا.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن مسئولى نادى الزمالك لديهم اهتمام بضم حارس مرمى، ويعد محمود جاد ضمن المرشحين بقوة لصفوف الفريق الأبيض بعد استطلاع رأى الجهاز الفني بقيادة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا .

فى سياق متصل، كشف مصدر داخل نادي إنبى حقيقة تجميد محمود جاد، حارس مرمى الفريق، خصوصا أن الحارس الدولى لم يشارك فى المباريات الأخيرة من الدورى المصرى للموسم المنقضى، موضحا أن جلوس الحارس الدولى على دكة البدلاء لمنح الفرصة للحارس الثاني بالفريق عبد العزيز البلعوطى.

وأوضح شريف أبو الغيط، المتحدث الرسمي لنادى إنبى، أسباب فشل انضمام محمود جاد، في الانضمام لصفوف فريق ويجان الإنجليزي مؤكداً أن النادى الإنجليزى لم يقدم عرضا ماليا محددا لضم الحارس الدولى وهو السبب فى عدم إتمام الصفقة.

من ناحية أخرى، بدأت اللجنة الفنية بفريق إنبى الاتجاه للتنقيب عن النجوم في دوري الدرجة الثانية لدعم صفوف الفريق البترولى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لا سيما أن سياسة النادى البترولى تعتمد على التعاقد مع لاعبين مغمورين واكتشافهم لتسويقهم في الممتاز، وطلب مسئولو نادى إنبى التعاقد مع علي أبو طالب الشهير بـ أوسكار لاعب ألعاب دمنهور، في الانتقالات الصيفية خصوصاً بعدما أبدت اللجنة الفنية إعجابها بإمكانيات وقدرات اللاعب.