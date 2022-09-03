شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يؤجل حسم ملف رحيل اللاعبين لحين التعاقد مع مدرب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة إيسترن كومبانى، برئاسة نصر عبد العزيز، تأجيل البت فى ملف اللاعبين الراحلين لحين الاستقرار على مدرب جديد يقود الفريق فى القسم الثانى.

ودخل مسئولو إيسترن كومبانى فى مفاوضات مع عدد من المدربين لتولي قيادة الفريق فى الموسم المقبل، بعد رحيل علاء عبد العال الذى رفض قيادة الفريق فى القسم الثانى، وقام بتولى المهمة الفنية لفريق طلائع الجيش حلفا لطارق العشرى.

ودخل مسئولو عدد من الأندية فى مفاوضات مع أكثر من لاعب من صفوف فريق إيسترن كومبانى، الذى هبط إلى القسم الثانى بعد احتلاله المركز السابع عشر في ترتيب جدول الدورى.

ويعد محمد مودى ناصر أكثر اللاعبين الذين تسعى العديد من الأندية للتعاقد معه مثل الزمالك وفيوتشر وبيراميدز، بعد الأداء المميز الذى قدمه خلال الموسم الماضى مع إيسترن كومبانى، لينضم إلى قائمة المنتخب الأوليمبى تحت قيادة البرازيلي ميكالى.

كما دخلت بعض الأندية في مفاوضات مع إيسترن كومبانى من أجل الظفر بخدمات التونسى فراس بن عيفية وأحمد السيد متعب، بعد ظهورهما بمستوى مميز مما جعل الأندية ترغب في التعاقد معهم.