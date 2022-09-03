شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الإسكواش يحسن من قوة فقرات الظهر ويقوى التركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد رياضة الإسكواش من أبرز الرياضات التى تتميز فيها مصر بشكل كبير نظرا للسيطرة على التتويج بالبطولات وإحتلال المراكز الأولى فى التصنيف العالمى للعبة سواء على صعيد الرجال أو السيدات.

ومن أبرز نجوم الإسكواش حاليا ، على فرج و نور الشرينى و نور الطيب و مصطفى عسل و غيرهم ورامى عاشور و أحمد برادة فى وقت سابق.

ويوجد فوائد عديدة لرياضة الإسكواش أبرزها كالتالى :

تحسين قوة فقرات الظهر .

رفع مستوى التركيز .

تهدىء من التوتر .

تنظم عملية التنفس .

زيادة مرونة الجسم .

الحفاظ على الوزن .

الثقة بالنفس .

زيادة اللياقة البدنية .

