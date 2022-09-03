حجازي وطارق حامد يقودان تشكيل اتحاد جدة أمام الاتفاق بالدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن نونو سانتو مدرب نادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه لمواجهة الاتفاق، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتضن ملعب الجوهرة المشعة مباراة اتحاد جدة والاتفاق في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

ويتواجد الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة أمام الاتفاق.

وجاء تشكيل اتحاد جدة كالتالي: "مارسيلو جروهي، أحمد حجازي، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، حمدان الشمراني، برونو هنريكي، طارق حامد، عبدالرحمن العبود، إيجور كورنادو، هيلدر كوستا، رومارينهو".

وانتصر اتحاد جدة في الجولة الأولى على العدالة بثلاثة أهداف دون رد، بينما خسر الاتفاق من الطائي بنتيجة 2-1.