توتنهام يتخطى فولهام بثنائية.. ونيوكاسل يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

حقق فريق توتنهام فوزا صعبا على نظيره فولهام بنتيجة 2-1، في الجولة الثانية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم بيير اميل هوييرج بالهدف الأول في الدقيقة 40، قبل أن يضيف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 75.

وجاء هدف المباراة الوحيد لفريق فولهام عن طريق اللاعب الكسندر ميتروفيتش في الدقيق 83.

رفع توتنهام رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد فولهام عند ثماني نقاط في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، فاز وولفرهامبتون على ساوثهامبتون بهدف نظيف سجله دانييل بودينسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز برينتفورد على ليدز 5 / 2.

وتقمص إيفان توني دور البطولة لبرينتفورد بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 30 و43 و58 فيما سجل الهدفين الآخرين بريان مبيومو ويوان ويسا في الدقيقتين 82 والأخيرة من المباراة.

فيما سجل هدفي ليدز لويس سينيستيرا ومارك روكا في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و79.

ورفع برينتفورد رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع وتوقف رصيد ليدز عند ثماني نقاط في المركز التاسع.

وفي المباراة الرابعة، فاز بورنموث على نوتينجهام فورست 3 / 2.

وسجل أهداف بورنموث فيليب بيلينج ودومينيك سولانكي وجايدون أنتوني في الدقائق 51 و63 و87، فيما سجل هدفي نوتينجهام فورست شيخو كوياتي في الدقيقة 33 وبيرنان جونسون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء.

ورفع بورنموث رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد نوتينجهام فورست عند أربع نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الخامسة تعادل نيوكاسل مع كريستال بالاس سلبيا.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر كما رفع كريستال بالاس رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس عشر.