ريال مدريد ينفرد بصدارة الدوري الإسباني ويكسر لعنة البرنابيو أمام بيتيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق نادي ريال مدريد فوزًا غاليًا على نظيره ريال بيتيس بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة 4 بمسابقة الدوري الإسباني.

وعاد النادي الملكي إلى ملعبه البرنابيو بعد غياب 106 يوما بسبب أعمال تطويره.

وافتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 10 عن طريق فينيسيوس قبل أن يتعادل بيتيس في الدقيقة 17 عن طريق سيرخيو كاناليس، وعاد الملكي للتقدم في الدقيقة 64 بأقدام رودريجو.

وينجح الريال بذلك في كسر اللعنة بعدم الفوز على ريال بيتيس بملعب "البرنابيو" منذ آخر انتصار في عام 2017.

وبهذه النتيجة، ينفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، ويليه ريال بيتيس في المركز الثاني برصيد 9 نقاط.

تفاصيل المباراة:

ودخل ريال مدريد المباراة بتشكيلة مكونة من: "كورتوا، كارفاخال، ميليتاو، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي، تشواميني، كامافينجا، لوكا مودريتش، رودريجو، بنزيما، فينيسيوس".

جاءت الدقائق الأولى من بداية المباراة متوازنة بين الفريقين وانحصر اللعب في وسط الميدان بدون وجود خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة 10 افتتح فينيسيوس التسجيل لصالح ريال مدريد، ليتقدم الملكي بنتيجة 1-0.

وتلقى ريال بيتيس ضربة مُوجعة باستبدال نبيل فقير بسبب الإصابة في الدقيقة 11.

ولم ينتظر ريال بيتيس كثيرًا حتى أدرك التعادل في الدقيقة 17 عن طريق سيرخيو كاناليس، لتصبح النتيجة 1-1.

وكاد تشواميني أن يسجل هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 19 لولا إنقاذ حارس بيتيس الرائع والذي حرمه من هز الشباك.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين ريال مدريد وريال بيتيس بنتيجة 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني ضغط ريال مدريد بقوة على لاعبي بيتيس من أجل العودة للتقدم مرة آخرى.

وفي الدقيقة 48 كاد أن يسجل كريم بنزيما هدفا بعدما تلقى تمريرة رائعة أمام مرمى بيتيس ولكن لم ينجح في إدخال الكرة بالشباك قبل أن يرفع الحكم المساعد راية التسلل.

وسدد لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد كرة قوية في الدقيقة 54 ولكن ذهبت الكرة بجوار القائم.

ونجح ريال مدريد في تسجيل الهدف الثاني عن طريق رودريجو بعد تمريرة رائعة من البديل فالفيردي في الدقيقة 64، ليتقدم الملكي بنتيجة 2-1.

وفي الدقيقة 75 تصدى كورتوا لتسديدة قوية من لاعب ريال بيتيس، لتتحول الكرة إلى ركلة ركنية.

وانتهت المباراة بفوز ثمين وغالٍ لصالح ريال مدريد على بيتيس بهدفين مقابل هدف، لينفرد الملكي بصدارة الليجا.