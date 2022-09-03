تشيلسي يعود لطريق الانتصارات بفوز مثير أمام وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

عاد فريق تشيلسي إلى طريق الانتصارات من جديد بعد الفوز على وست هام بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن حسابات الجولة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ديربي لندن شهد إثارة كبيرة وتحديدًا في آخر 30 دقيقة من زمن أحداث المباراة حيث سجل أنطونيو هدف وست هام الأول في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 76، استطاع لاعب تشيلسي بن تشيلويل تسجيل هدف التعادل للبلوز لتصبح النتيجة (1-1).

كاي هافرتز قبل نهاية المباراة بدقيقتين نجح في تسجيل هدف التقدم والفوز لتشيلسي لينتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة (2-1).

المباراة شهدت إثارة كبيرة من خلال تسجيل الدولي الإيفواري ماكسويل كورني هدف التعادل للمطارق إلا أن الحكم ألغاه بداعي الخطأ بعد سقوط إدوارد ميندي حارس تشيلسي.

ونجح تشيلسي في استعادة الانتصارات من جديد عقب الخسارة من ساوثامبتنون الجولة الماضية بنتيجة (2-1).

وأصبح تشيلسي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، في المقابل تراجه وست هام للمركز السابع عشر برصيد أربع نقاط فقط.

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي في الجولة المقبلة ضد فريق لندني آخر وهو فريق فولهام يوم السبت المقبل.