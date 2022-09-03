مصدر يوضح لـ"الخليج 365" موقف الأهلي من التعاقد مع مصطفى فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر بالنادي الأهلي، السبت، أن ناديه لم يتحدث مع مسئولي التعاون من أجل مصطفى فتحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات عبر "الخليج 365"، إن مصطفى فتحي خارج حسابات النادي الأهلي، مشددًا أنه لم يحدث أي تفاوض مع إدارة التعاون.

وأوضح - المصدر الذي رفض ذكر اسمه - أن سفر أمير توفيق مدير التعاقدات ومعه طبيب الفريق أحمد أبو عبلة إلى السعودية بسبب صفقة جلال الدين ماشاريبوف لاعب النصر.

وكانت تقارير صحفية سعودية ربطت مصطفى فتحي بالعودة إلى مصر من خلال الانتقال لصفوف الأهلي.

صاحب الـ28 عامًا، انتقل إلى صفوف التعاون قادمًا من الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل مليون دولار.

وشارك مصطفى فتحي مع التعاون خلال الموسم الماضي 13 مباراة أحرز من خلالها خمسة أهداف وصنع مثلهم.