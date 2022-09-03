توتنهام يهزم فولهام ويحافظ على سجله خالياً من الهزائم وتشيلسي يحقق فوزاً ثميناً

المنامة - ياسر ابراهيم - حافظ توتنهام على سجله خالياً من الهزائم بتحقيقه فوز صعب على فولهام 2-1، في شمال لندن ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وانتظر توتنهام الذي عزز صفوفه بأكثر من صفقة رابحة هذا الموسم أبرزهم المهاجم البرازيلي الدولي ريشارليسون حتى قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول ليفتتح له لاعب الوسط الدنماركي إميل هيوبرغ التسجيل.

وأضاف هدافه هاري كاين الثاني قبل النهاية بربع ساعة من مسافة قريبة (75)، لكن فولهام رد بواسطة هدافه الصربي ألكسندر متروفيتش بكرة لولبية بعد أن تلاعب بالمدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو وصوب الكرة في الزاوية البعيدة لمرمى توتنهام (83).

عاش أنصار توتنهام اوقاتا عصيبة أواخر المباراة بعد أن رمى فولهام بكل ثقله لإدراك التعادل، ونجح ريشارليسون في تسجيل الهدف الثالث لكن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الحكم المساعد بالفيديو "في آيه آر" بداعي التسلل.

وفي مباراة أخرى، عانى تشيلسي الأمرين لتخطي عقبة ضيفه وست هام بالفوز عليه 2-1.

تقدم وست هام الذي يعاني في مطلع الموسم الحالي بواسطة مهاجمه ميكايل انتونيو (63)، بيد أن تشيلسي أدرك التعادل عن طريق ظهيره الايسر بن تشيلول (76)، قبل أن يمنحه الألماني كاي هافيرتس الفوز قبل النهاية بدقيقتين، علماً أن الحكم ألغى هدف التعادل لوست هام الذي سجله الإيفواري ماكسويل كورنيه في الدقيقة الاخيرة بسبب مخالفة.

وفي مباريات أخرى، أهدر نوتنغهام فوريست العائد إلى دوري النخبة للمرة الأولى منذ عام 1999، تقدمه 2-صفر أمام بورنموث الجريح ليخسر 2-3.

وسقط نيوكاسل في فخ التعادل السلبي على أرضه مع كريستال بالاس، في حين ألحق برنتفورد هزيمة ثقيلة بليدز يونايتد 5-2 بينها ثلاثية لمهاجمه ايفان توني.

(بي إن سبورت)