الامارات | ديمبو ينقذ النصر من الهزيمة أمام الظفرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة الظفرة وضيفه النصر التي أقيمت اليوم السبت على استاد حمدان بن زايد ضمن افتتاحية مشوار الفريقين في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في مباراة لم تشهد الكثير من الفرص نظراً للحذر الكبير الذي خاض به الفريقين المواجهة خاصة في الشوط الأول، لكن الأمور تغيرت في الثاني الذي شهد تسجيل هدفين.

وانتظرت الجماهير حتى الشوط الثاني وتحديداً الدقيقة 63 لمشاهدة أول أهداف اللقاء الذي سجله أصحاب الأرض مستفيدين من خطأ كارثي لدفاع النصر حينما حاول تنفيذ ضربة مرمى بتمريرات قصيرة لكن التونسي وليد القروي خطف الكرة ومررها لزميله خالد الدرمكي الذي لم يجد صعوبة تذكر في وضعها في الشباك ليضع فريقه في المقدمة.

وأشعل الهدف فتيل المباراة ما جعل لاعبي النصر يتحررون من الجانب الدفاعي ويرمون بكل ثقلهم هجومية وهو ما أتى أكله سريعاً بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 72 بواسطة الغامبي ديمبو داربوي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستفيداً من تمريرة لاعب الرأس الأخضر ريان مينديز.

وشهدت الدقائق الأخيرة حصاراً متواصلاً من جانب لاعبي الضيوف لخطف هدف الفوز لكن جميع محاولاتهم انتهت بين أقدام لاعبي خط الدفاع بينما ضلت التسديدات الأخرى طريق الشباك، لتنتهي المواجهة بالتعادل الذي منح كل فريق نقطة في أول المشوار.