شكرا لقرائتكم خبر عن طه طارق ومحمد رمضان يتأهلان لنصف نهائي الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثنائي طه طارق ومحمد رمضان لاعبا منتخب الكاراتيه إلى نصف نهائي بطولة الدورى العالمى التى تقام بأذربيجان وتختتم فى 5 سبتمبر. جاء تأهل محمد رمضان بالفوز على لاعب كرواتيا فى ربع النهائي، بينما تأهل طه طارق بالفوز على لاعب أوكرانيا.

وتتكون بعثة المنتخب فى البطولة من 13 لاعبا ولاعبة مقسمين إلى 6 لاعبات و7 لاعبين.

القائمة تضم كلا من: ريم أحمد، فريال اشرف، منة شعبان، أحلام حمدى، دهب ياقوت، حبيبة ماجد، على مستوى اللاعبات، ومحمد صلاح، وعلى الصاوى، وطه طارق، وعبد الله ممدوح، عبد الله هشام، يوسف عماد، وأحمد أيمن.