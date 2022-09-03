شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضم ناصر ناصر لاعب الجونة السابق لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، فى التعاقد مع لاعب نادى الجونة السابق ناصر ناصر مواليد 1996، والذى كان أحد أبرز لاعبي فريقه السابق، حيث تم التعاقد معه فى إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة خلال الموسم القادم.

وأنهى رئيس الاتحاد السكندرى صفقة ضم ناصر، حيث كان هناك أكثر من نادٍ يرغب في التعاقد مع اللاعب.

ووقع ناصر على عقود انضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى بحضور محمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة ولجنة الكرة، فى صفقة انتقال حر بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وأجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية والتى أكدت سلامته من خلال الدكتور عمرو الأشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي.