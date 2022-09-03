شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعلن قائمة المحترفين لمعسكر المنتخب.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطني الأول، غدا الأحد، قائمة اللاعبين المحترفين للمعسكر المقبل، والذى سيخوض خلاله الفراعنة مباراتين وديتين أمام كل من النيجر وليبيريا، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2024 خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان روي فيتوريا أعلن قائمة اللاعبين المحليين، دون وجود لاعبي الزمالك وفيوتشر لارتباط الثنائى بمباريات، بينما سيتم الإعلان عن قائمة اللاعبين المحترفين غدًا الأحد، بقيادة النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني.

وضمت القائمة الأولى لمعسكر المنتخب كلا من: "محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي وعمر جابر وكريم فؤاد، ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وباهر المحمدي وعلي جبر وأيمن أشرف ومحمد حمدي وحمدي فتحي، ونبيل دونجا ومحمد إبراهيم ومحمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسى وعبد الرحمن مجدي وشادي حسين، وأحمد عادل وأحمد مدبولي ومروان حمدي وناصر منسي وأحمد شريف".