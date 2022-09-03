الامارات | ليفربول يخفق من جديد.. وهذا ما فعله محمد صلاح في الدقيقة 95!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أخفق ليفربول بالتسجيل للمرة الأولى هذا الموسم في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتعادله السلبي مع مضيفه وغريمه إيفرتون، السبت في دربي ميرسيسايد ضمن افتتاح المرحلة السادسة، ليعود إلى نتائجه المتقلبة.

على ملعب غوديسون بارك وأمام نحو 40 ألف متفرج، عجز ليفربول، خامس الترتيب موقتاً، عن مواصلة صحوته، وذلك بعد تحقيقه فوزين تواليا على بورنموث 9-صفر ثم نيوكاسل بصعوبة بالغة 2-1، اثر بداية متعثرة شهدت تعادله مرتين ثم خسارته امام مانشستر يونايتد.

في المقابل، تعادل إيفرتون مرة رابعة توالياً بعد خسارتين افتتاحاً.

وبرغم النتيجة السلبية، الا ان المباراة شهدت عدة فرص محققة لم تدرك الشباك و37 تسديدة للفريقين (23 لليفربول و14 لإيفرتون).

وعاد إلى صفوف ليفربول مهاجمه الأوروغوياني داروين نونييس الذي أنهى عقوبة ايقاف لثلاث مباريات اثر طرده ضد كريستال بالاس. غاب عنه قائده جوردان هندرسون للاصابة، وجلس المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو والظهير الايسر الاسكتلندي أندرو روبرتسون على مقاعد البدلاء، قبل دخولهما في الشوط الثاني.

وفي أبرز فرص ايفرتون خلال الشوط الأول، تلاعب الجناح الشاب أنتوني غوردون بدفاع ليفربول على الجهة اليسرى، فوصلت الكرة بعد دربكة إلى توم ديفيس سدّدها في قائم الحارس البرازيلي أليسون بيكر (32).

ردّ عليها ليفربول بفرصة خطيرة مزدوجة، عندما اطلق نونييس تسديدة صدّها الحارس جوردان بيكفورد بأطراف أصابعه بمساعدة العارضة، فوصلت إلى الكولومبي لويس دياس اطلقها لولبية بعيدة عن متناول الحارس، لكن القائم تكفّل بانقاذ الفريق الأزرق (43).

وفي الشوط الثاني، حرم نجم المباراة بيكفورد البديل فيرمينو بثلاث صدات بعد نحو ساعة على بداية اللقاء، ثم أخرى للاعب الوسط البرازيلي فابينيو (64).

ألغي هدف سجله المدافع كونور كودي لايفرتون بداعي التسلل (69)، أثار غضب جماهير المضيف التي رمت عبوة جعة كادت تصيب مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب.

ثم لعب فيرمينو كرة خاطفة من داخل المنطقة، بعد تمريرة جميلة من المصري محمد صلاح صدّها الحارس (87).

وفي الوقت البدل عن ضائع، أهدر ليفربول فرصة ذهبية لخطف النقاط، إذ ضاع هدف الفوز على صلاح الذي ارتدت تسديدته الأرضية من القائم الايسر (90+5).

ودفع مدرب إيفرتون فرانك لامبارد في آخر نصف ساعة بلاعب الوسط السنغالي إدريسا غاي، العائد إلى "توفيز" بعد تجربة مع باريس سان جرمان الفرنسي.

وتقام لاحقاً سبع مباريات، بينها مانشستر سيتي، حامل اللقب أربع مرات في آخر خمسة مواسم ووصيف الترتيب راهناً بفارق نقطتين عن ارسنال، مع مضيفه أستون فيلا وصيف القاع، بالاضافة الى مواجهتين لندنيتين بين توتنهام وفولهام، وتشلسي ووست هام.



