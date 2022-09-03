آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع الألماني ماركو روزه

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع المدرب الألماني ماركو روزه، أحد المشرحين لخلافة المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن مصادر له قولها إن النادي الأهلي تواصل مع ماركو روزه لكن مطالب المدرب الألماني المالية الكبيرة تحول دون الاتفاق معه.

وأوضحت المصادر أن هناك مدربا ألمانيا ثانيًا مرشحًا لتولي تدريب الأهلي وهو ماركوس فاينزيرل، غير أن الأمور لم تتطور معه، حتى الآن، لتذهب إلى تقارب في الرؤى أو اتفاق.

والأربعاء الماضي، وجه مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر للبرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسؤولية.

وماركو روزه، الذي يبلغ من العمر 45 عاما، لا يتولى تدريب أي ناد حاليا، منذ رحيله عن بروسيا دورتموند في مايو 2022.

وماركوس فاينزيرل البالغ من العمر 47 عاما، بلا عمل حاليا أيضا، علما أنه عمل مدربًا لأوغسبورغ، وشالكة، وشتوتغارت، وجاهن ريغنسبورغ.

ووفقاً لموقع ”transfermarkt“، فإن ماركو روزه قاد بروسيا دورتموند في 46 مباراة، كما تولى تدريب بوروسيا مونشنغلادباخ في 88 مباراة، و114 مباراة مع ريد بول سالزبورغ، و30 مباراة مع لايبزيغ.

وفي 46 مباراة مع ماركو روزه فاز بروسيا دورتموند 27 مرة، وتعادل 4 مرات، وخسر 15 مرة، في حين حقق بروسيا مونشنغلادباخ الفوز 41 مرة، وتعادل 19 مرة، وخسر 28 مرة، في 88 مباراة تحت قيادة روزه.

وعلى مستوى الألقاب حقق ماركو روزه مع ريد بول سالزبورغ لقبين في الدوري النمساوي، ولقبا في كأس النمسا، علما أنه درب فرق تحت 16 و18 والشباب في ريد بول سالزبورغ.

يشار إلى أن الأهلي احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021/2022، فيما حقق الزمالك اللقب للمرة الثانية على التوالي، واحتل بيراميدز المركز الثاني.