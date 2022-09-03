شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة عن الجوهرى: مش هيتعوّض.. لأنه مدرب قدير بدرجة أب حنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف محمد عمارة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، محمود الجوهري بالمدرب الذي لم ولن يتم تعويضه في الكرة المصرية، مُعلقاً: الراحل الجوهري كان مدرب قدير بدرجة أب حنون أو أخ كبير.

وتمر اليوم ،السبت، الموافق 3 سبتمبر 2022 الذكرى العاشرة للرحيل المدرب القدير محمود الجوهري الذي رحل عن عالمنا يوم 3 سبتمبر 2012.

وتابع عمارة في تصريحات لـ"الخليج 365": لا أظن أن شخصية رائعة ومدرب قدير كالجوهري ستتكرر ..تعلمنا منه الكثير على الصعيد الفني والإنساني .. أعتقد أيضاً أن أيادي الجوهري البيضاء على الجميع في الكرة المصرية خلال تواجده بالمنتخب الوطني لا ينكرها أحد.

وواصل نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق: لا أنسى أن الجوهري هو منحني فرصة الظهور مع منتخب مصر الأول ..كان ذلك عام 1996 تقريباً..ظهرت معه في ودية للمنتخب الوطني أمام نيجيريا ثم توالى ظهوري مع الفراعنة إلى أن شاركت في تتويج المنتخب بأمم أفريقيا 1998 ببوركينا فاسو وواصلت العطاء مع المنتخب بعدها.

وحكى محمد عمارة دور الجوهري في تغيير رقم قميصه ، قائلاً: كنت أرتدي رقم 5 وأنا في بلدية المحلة ..لكن الجوهري قال لي : ستلعب بالقميص رقم 3 في المنتخب لأن هذا الرقم مُميّز للاعبي الجبهة اليسرى فوافقت على الفور.

وواصل الظهير الأيسر الدولي : كنت خارج قائمة منتخب مصر في فترة ما بسبب حصولي على إجازة من نادي هانزا روستوك الألماني الذي كنت محترفاً بصفوفه ، ووجدت طارق السيد يرتدي القميص رقم 3 مع المنتخب ووقتها غضبت وتحدثت مع الراحل الجوهري في هذا الأمر.

وتابع: طارق السيد كان لاعب صاعد وإنضم للمنتخب وقتها على سبيل التجربة ولكني غضبت وتحدثت مع الراحل الجوهري ، وقولت له : بلاش حد يلبس القميص بتاعي طالما أنا على قوة المنتخب ولم أعتزل دولياً.

وأكد عمارة أن الجوهري تفهّم وجهة نظره وقال له : متزعلشي ..محدش هيلبس قميصك وأنت مش موجود طالما أنت متواجد مع المنتخب.