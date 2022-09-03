شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الإسماعيلي يتوج بذهبية الجمهورية فى ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال سليمان منصور بطل الإسماعيلي الميدالية الذهبية في منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى المقامة حالياً تحت 18 عامًا.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي أن سليمان منصور صعد على منصة الذهب في سباق 2000 متر موانع.

يذكر أن فريق ألعاب القوى بالنادي يقوده جهاز فني يضم هارون قاسم رئيسًا للجهاز ومحمد حسين مديراً فنياً.

فى سياق آخر، أرسلت رابطة الأندية المحترفة مخاطبات رسمية لأندية الدوري الممتاز، من بينها الإسماعيلي من أجل اختيار مرشحيها لانتخابات الرابطة بشأن تشكيل المكتب التنفيذى الجديد، وفق ما نصت عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية.

واعتمدت الجمعية العمومية تشكيل روابط الأندية المحترفة لجميع الأقسام فى الموسم الجديد مع شروط الترشح بعد تعديلها، وعلى رأسها أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة جامعية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وفقا لنص الدستور.

وفى سياق متصل، تبحث رابطة الأندية زيادة عدد الحضور الجماهيري بالنسخة الجديدة إلى 20 آلف مشجع لكل نادٍ وذلك بعد المظهر المشرف الذى قدمته الجماهير فى النسخة المنقضية للبطولة.

يذكر أن الرابطة قد أعلنت انطلاق النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز منتصف أكتوبر المقبل حسب تصريحات رئيسها أحمد دياب.