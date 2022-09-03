شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفاوض غزل المحلة للتعاقد مع حميد ماو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل نادى البنك الأهلى فاكسا رسميا لنظيره غزل المحلة للتعاقد مع التنزاني حميد ماو لاعب خط وسط الفريق المحلاوى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد حميد ماو من أفضل عناصر فريق غزل المحلة الموسم الماضى حيث شارك فى 36 مباراة و تمكن من إحراز 3 أهداف .

واستقر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، بالاتفاق مع مجلس إدارة النادى على التعاقد مع 6 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لدعم الفريق خلال بطولة الدورى المصرى الممتاز، وجاء تحديد المراكز كالتالى حارس مرمى ومدافع وصانع ألعاب ولاعب خط وسط ومهاجم أفريقى.

ويسعى مسئولو البنك الأهلى لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بصفقات قوية، وذلك للمنافسة على التواجد بالمربع الذهبى لبطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم المقبل، والمشاركة فى البطولات الأفريقية.

ونجح مسئولو البنك الأهلى بضم أحمد توفيق لاعب فريق بيراميدز لمدة 3 مواسم قادمة في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع الفريق السماوى الأزرق، حيث وقع اللاعب على عقود انتقاله فور انتهاء مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وحصد فريق البنك الأهلى المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى برصيد 46 نقطة الموسم الماضى، حيث فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 13 مباراة والخسارة فى 10 مباريات.