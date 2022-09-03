شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 3 سبتمبر 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يبدأ الاستعداد للموسم الجديد 6 سبتمبر بـ"برنامج الجيم"، واتحاد الكرة يفاوض راعية ملابس المنتخبات لتجديد رعايتها ويدرس عروضا أخرى، وبيراميدز يعلن تمديد عقد دودو الجباس لمدة موسمين .

بيراميدز يعلن تمديد عقد دودو الجباس لمدة موسمين

أعلن نادي بيراميدز تمديد تعاقد المهاجم دودو الجباس لمدة موسمين جديدين، ضمن خطة الإدارة للحفاظ على الركائز المهمة بالفريق، وبهدف الحفاظ على استقرار الفريق فنيا استعدادا للموسم الجديد.

الأهلي يبدأ الاستعداد للموسم الجديد 6 سبتمبر بـ"برنامج الجيم"

يستهل لاعبو النادي الأهلي استعدادهم للموسم الجديد بالتدريب عدة أيام فى "الجيم" فقط داخل النادى، حيث تقرر عودة اللاعبين الذين حصلوا على إجازة طويلة منذ أوائل أغسطس الماضى للتدريب فى "الجيم" قبل بداية التدريبات الجماعية.

فتح مجلس إدارة اتحاد الكرة باب المفاوضات مع الشركة الراعية لملابس المنتخبات الوطنية، لتجديد رعايتها وفق الشروط والمطالب التي وضعها اتحاد الكرة، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة التي تشهد العديد من التحديات.

غزل المحلة يرغب فى تجديد إعارة وليد مصطفى من الأهلى لموسم جديد

يرغب مسئولو فريق غزل المحلة بتجديد إعارة وليد مصطفى، صانع الألعاب، لموسم جديد عقب انتهاء إعارته من النادى الأهلى، وذلك للتواجد مع الفريق الموسم المقبل.

منتخب الشباب يرفض المشاركة فى بطولة كرواتيا الودية بعد الاتفاق على وديتى بنين