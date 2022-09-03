شكرا لقرائتكم خبر عن منة شعبان تتأهل لربع نهائي الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت منة شعبان لاعبة منتخب الكاراتيه إلى منافسات ربع نهائي بطولة الدورى العالمى التى تقام بأذربيجان وتستمر حتى 5 سبتمبر الجارى.

كما تأهلت منة بالفوز على لاعبات هونج كونج والمانيا وسويسرا ، كما تأهل حازم محمد لنفس الدور .

وبذلك وصل 6 لاعبين إلى ربع نهائي بطولة الدورى العالمى خلال منافسات اليوم ، وهم كل من فريال أشرف و طه طارق و منة شعبان وحازم محمد و يوسف بدوى ومحمد رمضان.

وتتكون بعثة المنتخب فى البطولة من 13 لاعبا ولاعبة مقسمين إلى 6 لاعبات و7 لاعبين.

القائمة تضم كلا من: ريم أحمد، فريال اشرف، منة شعبان، أحلام حمدى، دهب ياقوت، حبيبة ماجد، على مستوى اللاعبات، ومحمد صلاح، وعلى الصاوى، وطه طارق، وعبد الله ممدوح، عبد الله هشام، يوسف عماد، وأحمد أيمن.