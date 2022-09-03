شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يتأهل لربع نهائي الجائزة الكبرى بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو فى التأهل إلى ربع نهائي منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام بفرنسا بعد التغلب على منافسه لاعب صربيا بنتيجة 2/0 بوزن 80 كجم.

وتشارك مصر فى البطولة بثلاثة لاعبين هم سيف عيسى وأحمد الراوى بالإضافة إلى شهد سامى، ويرأس البعثة محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على المنتخب الأول.

وشارك منتخب التايكوندو فى منافسات بطولة العالم للناشئين والشباب التى أقيمت ببلغاريا و تحقق خلالها فضية وبرونزية عن طريق محمد فوزى، وحبية وائل على الترتيب.

وشهدت الأيام الماضية حصول سيف عيسى لاعب منتخب التايكوندو على منحة من رابطة اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "انوكا"، والتى يتم منحها لأهم الرياضيين المصريين ممن يتم إعدادهم للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024، حيث رشحه اتحاد التايكوندو لدى اللجنة الأولمبية.